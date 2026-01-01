Machtgier. Trumps Griff nach fremden Ländern.

Venezuela: Isabella Purkart mit dem Regimebefürworter Lisandro Pérez im berüchtigten Viertel 23 de Enero in Caracas.

Quelle: ORF

Es sind die enormen Ölreserven, die Venezuela für Trump so begehrenswert machen. Lange galt das Land als eines der reichsten Länder Lateinamerikas. Doch Jahre der Misswirtschaft haben es in eine tiefe Krise gestürzt. Es gab kaum Berichte aus Venezuela, denn unabhängigen Journalist:innen hat das Land meist die Einreise verweigert.



Isabella Purkart ist es vor wenigen Monaten gelungen, hinter die Kulissen des bröckelnden Regimes zu blicken und mit den Menschen im Land zu sprechen: Sie trifft Lisandro Pérez, ein glühender Chavist, der sein Land auf dem richtigen Weg sieht und die Politikwissenschaftlerin Iris, die sich für die Opposition engagiert und deshalb fürchtet verhaftet zu werden. Seit Jahren ist das Land geprägt von politischer Instabilität und einer anhaltenden humanitären Notlage.