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Das Bild zeigt eine belebte Straße in einer Stadt, wo mehrere Menschen sich versammelt haben. Im Vordergrund sind zwei Männer zu sehen, die mit Gläsern anstoßen, die ein dunkles Getränk enthalten. Der Mann links trägt ein dunkles Sakko und eine Brille, während der Mann rechts ein schwarzes T-Shirt mit einem Bienenmotiv trägt und eine Brille aufhat. Hinter ihnen sind weitere Menschen zu sehen, die ebenfalls Getränke in ihren Händen halten. Die Architektur der Gebäude in der Umgebung ist urban, mit großen Fenstern und dem Schriftzug "Jones" an einem der Häuser. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße ist eine Pub-Beschilderung zu sehen, die "Ye Olde Watling" zeigt. Die Atmosphäre wirkt gesellig und lebhaft.

Gesellschaft

Katerkultur. Kampftrinken oder neue Nüchternheit?

Berichte rund um das traditionelle Münchner Oktoberfest beginnen seit Jahren mit Sätzen wie "Trinken bis der Arzt kommt" oder ähnliche.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.09.2026
23:45 - 00:15 Uhr

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WeltWeit

Auch "Erstes Bier-Opfer auf der Wies'n nach nur einer Stunde" oder "Alkoholbedingter Totalausfall - 450 Sanitäter im Dauereinsatz" kann man hören.

Großbritannien: Land der Binge-Trinker

Das Bild zeigt einen Pub-Manager, der in einer traditionellen Bar arbeitet. Er steht vor einer Holzregalwand, auf der eine Vielzahl von Spirituosen und Flaschen angeordnet sind. Der Mann hat einen kurzen Bart und trägt ein helles, langärmliges Hemd. Er greift mit der rechten Hand nach einer Flasche, während er mit der linken Hand ein Reinigungstuch hält. Hinter ihm ist eine große Tafel angebracht, auf der Speisen aufgelistet sind, und es sind auch einige kommentierende Texte in geschwungener Schrift sichtbar. Der Raum ist gemütlich und warm, mit dunklem Holz und dekorativen Elementen. Die Atmosphäre wird durch das warme Licht, das von hängenden Lampen ausgeht, unterstrichen.
Pub-Manager Keiran beobachtet einen Wandel: Junge Menschen greifen deutlich seltener zum Alkohol.
Quelle: ORF

Alkohol ist in unseren Breiten ein fixer Bestandteil bei Festen und Feierlichkeiten - von Geburtstagen, Hochzeiten oder Weihnachtsfeiern ist er für viele nicht wegzudenken. Wer auf solchen Anlässen keinen Alkohol trinkt, muss sich meist erklären. Doch inzwischen macht sich auch ein Wandel bemerkbar. Begriffe wie "Dry January" oder "Sober Curiosity", eine Bewegung, die Lust am Alkoholverzicht propagiert, begegnen uns häufiger. Laut Studien greift die "Gen Z" immer seltener zum Alkohol. Die WeltWeit-Reporter:innen schauen sich an, wie es um die neue Nüchternheit steht.

Großbritannien ist das Land der "Binge-Trinker". Das gilt besonders auch für Frauen. Jede vierte Britin betrinkt sich regelmäßig, das ist ein weltweiter Rekord. Die Zahl der tödlichen Lebererkrankungen in Folge von Alkohol nimmt weiter zu. Vom "silent killer" ist die Rede. Jörg Winter trifft eine 40-jährige Frau, die eine Lebertransplantation hinter sich hat, und spricht mit einem ehemals alkoholkranken Banker, der Einblicke in die Trinkexzesse der Londoner Finanzwelt gibt.

Wein - nationales Kulturgut in Frankreich

Auf dem Bild befinden sich zwei Personen in einem Weinkeller. Links steht ein Mann mit schwarzen, schmalen Brillen und einem karierten Hemd. Er hält ein Glas in der Hand und hat kurze dunkelbraune Haare. Rechts steht eine Frau mit kurzen braunen Haaren, die in einem orangefarbenen Oberteil mit kleinen grünen Mustern gekleidet ist und helle, weite Hosen trägt. Sie gestikuliert und spricht mit dem Mann. Im Hintergrund sind mehrere große, silberne Edelstahltanks zu sehen, die zur Weinproduktion verwendet werden. Der Boden des Kellers wirkt grau und hat eine leicht nasse Fläche. Auf der linken Seite sind einige weiße Behälter platziert. In der Nähe der Personengruppe steht ein Stativ mit einer Kamera, die auf die beiden Personen gerichtet ist. Die Atmosphäre im Raum ist sachlich und professionell, offensichtlich handelt es sich um ein Interview oder eine Reportage über die Weinproduktion, insbesondere über alkoholfreien Wein.
ORF-Korrespondentin Weinkeller von L’Arjolle mit Winzer Francois Teisserenc. Hier entsteht das Grundprodukt für alkoholfreien Wein.
Quelle: ORF

In Frankreich gilt Wein nach wie vor als nationales Kulturgut, ein Klischee, von dem sich die jüngere Generation jedoch zunehmend abwendet. Der Weinkonsum hat im Weinland Frankreich drastisch abgenommen. Dazu trägt auch ein langsam wachsendes Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol bei.

Ein Familienweingut im Languedoc setzt daher auf die Produktion von alkoholfreiem Wein. Cornelia Primosch begleitet die Winzer bei der Weinlese und beobachtet, wie sich in der Weinnation Frankreich ein neuer gesellschaftlicher Trend etabliert.

Erfolgreiche Alkohol-Prävention bei isländischen Jugendlichen

Das Bild zeigt einen Innenraum eines Geschäfts, das auf den Verkauf von alkoholischen Getränken spezialisiert ist. In der Mitte des Raumes sieht man einen Mann, der einen gelben Pullover über dem Arm trägt, während er durch den Gang geht. Er trägt ein dunkelblaues Hemd und graue Hosen. Um ihn herum sind Regale, die mit verschiedenen alkoholischen Getränken gefüllt sind, darunter Bierdosen, Weinflaschen und andere alkoholhaltige Produkte. Die Regale auf der linken Seite sind unterschiedlich gefüllt und zeigen eine Vielzahl von Getränken in verschiedenen Verpackungen und Farben. Die Beleuchtung im Raum ist hell und sorgt für eine klare Sicht auf die Waren. An der Wand im Hintergrund sind einige Wörter in großen Buchstaben zu sehen, die möglicherweise eine Beschreibung oder eine Werbung darstellen, allerdings sind sie aufgrund der Bildperspektive nicht ganz klar lesbar. Die gesamte Atmosphäre wirkt ordentlich und organisiert, mit einer klaren Präsentation der Artikel.
Der Alkoholverkauf liegt in Island in staatlicher Hand. Werbung ist strikt verboten, und alkoholische Getränke sind ausschließlich in speziell lizenzierten Geschäften erhältlich.
Quelle: ORF

Island gilt heute als Vorbild, wenn es um erfolgreiche Alkohol-Prävention bei Jugendlichen geht. In den 1990ern noch berüchtigt für exzessiven Alkoholkonsum junger Menschen zeigt das Land inzwischen ein völlig anderes Bild: nur noch ein Bruchteil greift regelmäßig zu Bier, Wein oder Hochprozentigem.

Benedict Feichtner schaut sich die Maßnahmen genauer an, mit denen Island diesen Wandel geschafft hat: ein Verbot von Alkoholwerbung, beschränkter Verkauf alkoholischer Getränke und eine strikte Einbindung der Eltern in den Erziehungsprozess.

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