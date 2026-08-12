Katerkultur. Kampftrinken oder neue Nüchternheit?

Pub-Manager Keiran beobachtet einen Wandel: Junge Menschen greifen deutlich seltener zum Alkohol.

Quelle: ORF

Alkohol ist in unseren Breiten ein fixer Bestandteil bei Festen und Feierlichkeiten - von Geburtstagen, Hochzeiten oder Weihnachtsfeiern ist er für viele nicht wegzudenken. Wer auf solchen Anlässen keinen Alkohol trinkt, muss sich meist erklären. Doch inzwischen macht sich auch ein Wandel bemerkbar. Begriffe wie "Dry January" oder "Sober Curiosity", eine Bewegung, die Lust am Alkoholverzicht propagiert, begegnen uns häufiger. Laut Studien greift die "Gen Z" immer seltener zum Alkohol. Die WeltWeit-Reporter:innen schauen sich an, wie es um die neue Nüchternheit steht.



Großbritannien ist das Land der "Binge-Trinker". Das gilt besonders auch für Frauen. Jede vierte Britin betrinkt sich regelmäßig, das ist ein weltweiter Rekord. Die Zahl der tödlichen Lebererkrankungen in Folge von Alkohol nimmt weiter zu. Vom "silent killer" ist die Rede. Jörg Winter trifft eine 40-jährige Frau, die eine Lebertransplantation hinter sich hat, und spricht mit einem ehemals alkoholkranken Banker, der Einblicke in die Trinkexzesse der Londoner Finanzwelt gibt.