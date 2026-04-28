Iran-Krieg. Unsicherheit als einzige Konstante

Korrespondent Christophe Kohl besucht einen Farmer in Oklahoma, dessen Produktionskosten laufend steigen.

Quelle: ORF

Rund eine Milliarde Dollar kostet die USA - Schätzungen zu Folge - ein Tag Krieg gegen den Iran. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist dieser Krieg, den ihr Präsident begonnen hat, zwar geographisch weit entfernt, doch die Auswirkungen werden im Alltag immer spürbarer - allem voran an der Tankstelle. Korrespondent Christophe Kohl macht sich für "WeltWeit" auf den Weg nach Oklahoma.



Er besucht einen Farmer, der neben den hohen Spritkosten mit massiven Preisschwankungen bei Düngemitteln zu kämpfen hat. Diese Unsicherheit bringt viele Betriebe an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Experten warnen, dass die steigenden Produktionskosten langfristig auch die Lebensmittelpreise in den USA weiter in die Höhe treiben könnten.