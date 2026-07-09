Gott 2.0. - Was wollen wir glauben?

Thailand: Durch die zeremonielle Kopfrasur werden die Männer ordiniert und dürfen im Anschluss die orangene Mönchskutte tragen.

Quelle: ORF

In Thailand boomt der sogenannte Kloster-Tourismus. Vor allem für Menschen, die der modernen Leistungsgesellschaft entfliehen wollen und mehr Spiritualität suchen, haben buddhistische Tempel eine große Anziehungskraft. 30 Tage dauert die Ausbildung zum Mönch für Ausländer im Kloster "I-Monestary". (Bild oben und rechts)



Patrick A. Hafner ist in die Welt der Mönche eingetaucht und begleitet Ashley Morton, der Ehefrau und Tochter in England gelassen hat, um sich seinen Traum vom Klosterleben zu erfüllen. Kein Handy, kein Alkohol und keine anderen irdischen Freuden, erst durch das Leid findet man zum Glück. "Es ist eine große Herausforderung, doch es lohnt sich, sich ihr zu stellen", sagt Ashley.