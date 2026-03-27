Digitale Welt. Licht und Schatten einer Technologie?

Philippinen: WeltWeit-Reporterin Isabella Purkart mit Annie Arguelles, die als virtuelle Assistentin von Manila aus für eine amerikanische Firma arbeitet.

Quelle: ORF

Auf den Philippinen spielt sich ein großer Teil des Alltags online ab. Hunderttausende arbeiten als digitale Dienstleister für ausländische Unternehmen.



Isabella Purkart besucht die 37-jährige Annie Arguelles und ihre Familie, die ihren Tagesablauf stark an die USA angepasst haben: Annie arbeitet von ihrem Wohnzimmer in Manila aus als virtuelle Assistentin für ein Immobilien-Unternehmen mit Sitz in Memphis.



Der Job bringt der Familie ein nach philippinischen Maßstäben überdurchschnittlich gutes Einkommen.



Gleichzeitig stellt er ihren Alltag auf den Kopf. Auch die beiden Söhne leben größtenteils digital mit Online-Homeschooling an einer amerikanischen Schule. Die Familie versteht all das als Chance und Investition in eine bessere Zukunft.