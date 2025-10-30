Dauerbrenner Plastikmüll. Wer zahlt den Preis?

Kenia: Umweltaktivistin Janet Chemitei und WeltWeit-Reporter Patrick A. Hafner auf der Dandora-Mülldeponie in Nairobi, der größten in Afrika.

Quelle: ORF

Kenia steht seit ein paar Jahren vor einer neuen Herausforderung. Hier landet ein großer Teil unserer Altkleider-Spenden. Durch den stark gestiegenen Kunstfaseranteil wie Polyester oder Acryl handelt es sich bei einem Großteil der Kleider-Exporte inzwischen eigentlich um Plastikmüll.



Patrick A. Hafner beginnt seine Recherchereise im Sortierlager der Caritas in Vorarlberg und erfährt, dass die gesamte Branche mit synthetischer Billigmode aus China zu kämpfen hat. Unser exzessives Shopping-Verhalten kurbelt die Massenproduktion immer weiter an und lässt Kenias Müllberge in den Himmel wachsen.