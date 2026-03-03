Das Geschäft mit dem Gold - Wer zahlt den Preis?

Indien: Traditionell wird die Mitgift in Gold, in Form von Münzen, Barren oder Schmuck entrichtet: immer weniger Menschen können sich 22-karätigen Goldschmuck leisten.

Quelle: ORF

"Sie werden entweder Söhne aus ärmeren Familien oder ältere Männer heiraten müssen", sagt ein Vater von fünf Töchtern. In Indien wird die Mitgift traditionell in Form von Gold und kostbarem Brautschmuck verlang. Beim aktuellen Rekordpreis für Gold können sich das jedoch immer weniger Brautväter leisten.



Patrick A. Hafner trifft eine Familie mit fünf Töchtern, von denen drei in nächster Zeit verheiratet werden sollen. Das stellt sie vor eine große Herausforderung. Indiens Goldhändler haben auf den Preisanstieg reagiert und bieten Familien einen vermeintlichen Ausweg: weniger Karat - vergoldete Stücke statt massivem Gold. So lässt sich der Anschein von Glanz und Glamour bewahren. Doch das birgt Risiken. Traditionell dient der Brautschmuck als finanziellen Absicherung der Frau, die nach ihrer Hochzeit auf das Wohlwollen der Familie ihres Ehemannes angewiesen ist.