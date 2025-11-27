Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. WeltWeit
  4. Alt und gut? Leben mit Traditionen
Das Bild zeigt eine familiäre Essenssituation in einem gemütlichen Innenraum. An einem rechteckigen Holztisch sitzen fünf Personen. Zwei Erwachsene und drei Kinder sind um den Tisch arrangiert. Die Erwachsenen sind mittleren Alters, einer trägt einen grünen Pullover und eine Brille, der andere einen schwarzen Hoodie. Die Frauen sind unterschiedlich gekleidet; eine trägt ein Kleid mit einem blauen und weißen Muster. Die Kinder sind in Schlafanzügen gekleidet, einer in Gelb mit Maschinenmotiven, ein anderer in Weiß mit bunten Punkten. Auf dem Tisch sind mehrere Teller mit Essen, Trinkgläser und eine offene Glasflasche mit Konfitüre. Im Hintergrund sind Regale mit Büchern und einigen dekorativen Elementen zu sehen. Ein Fenster an der Wand zeigt eine ländliche Aussicht auf die schwedische Arktis. Die Umgebung wirkt einladend und warm, mit Holzfußboden und sanfter Beleuchtung durch eine Lampe über dem Tisch.

Gesellschaft

Alt und gut? Leben mit Traditionen

Kochen und Backen gehören zum beliebtesten Content auf Instagram oder TikTok. Durch sogenannte DIY-Videos - kurze, leicht verständliche Arbeitsanleitungen - haben Handwerk, Basteln und Co ein riesiges Comeback erlebt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.11.2025
23:40 - 00:10 Uhr

Mehr

teaser weltweit 16zu9

WeltWeit

Einzelne Trends gehen durch Hashtags und Memes viral. Auch tauchen regionale Traditionen in Form von "Challenges" wieder auf und verbreiten sich global. Die "WeltWeit"-Reporter:innen haben sich neben dem Wiederaufleben von Traditionen durch die sozialen Netzwerke angeschaut, wie Menschen im echten Leben gegen die Zwänge oder für den Erhalt einer Tradition kämpfen.

Auf dem Bild sind zwei Damen in einer modernen Küche zu sehen. Die linke Frau trägt ein blaugemustertes Kleid und gestikuliert, während sie spricht. Die rechte Frau trägt ein weißes Top und ist beschäftigt, mit einem Löffel eine Zutat aus einem Glas zu entnehmen. Vor ihnen auf einem Holztisch befinden sich mehrere Küchenutensilien: kleine Schalen, ein Glas mit einer unidentifizierbaren Zutat, ein Joghurtbecher, ein Apfelstück und ein weiteres Glas. Im Hintergrund steht ein silberner Kühlschrank mit einer Beschriftung, die "GIORGIO" anzeigt. Die Umgebung ist hell erleuchtet und vermittelt eine gemütliche Atmosphäre.
Internet-Phänomen: Diana Weidlinger trifft Tradwife Carolina Tolstik auf Mallorca.
Quelle: ORF

Auf der spanischen Balearen-Insel Mallorca trifft Diana Weidlinger eine sogenannte Tradwife. Das sind Frauen, die bewusst ein traditionelles Rollenbild leben: Hausfrau, Ehefrau, Mutter. Und dieses Leben wird auf Instagram, TikTok und YouTube inszeniert.

Die Kritik, dass sie damit die Rückkehr zu klaren Geschlechterrollen propagiert, sieht die gebürtige Deutsche nicht gerechtfertigt. Anders die ehemalige Präsidentin des Deutschen Hausfrauenbundes, sie warnt davor, dass damit Errungenschaften der Frauenbewegungen torpediert werden.

Das Bild zeigt eine Szene in einer urbanen Umgebung. Im Vordergrund stehen drei Frauen. Eine Frau auf der rechten Seite hat lange, blonden Haare und trägt ein kariertes Hemd. Sie hält ein weißes Paket in der Hand und scheint mit einer anderen Frau zu sprechen. Die Frau in der Mitte trägt ein braunes, gemustertes Gewand und hat ihre Hände vor dem Körper verschränkt. Sie wirkt aufmerksam und interessiert an dem Gespräch. Die dritte Frau, auf der linken Seite, trägt ein hellblaues Tuch und ein graues Gewand, das ebenfalls traditionell ist. Im Hintergrund ist ein Schaufenster eines Geschäfts zu sehen, auf dem "CITY PHARMACY" steht. Der Boden ist hell und die Umgebung scheint sonnig zu sein. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre des Austauschs, möglicherweise über wichtige Themen der Frauen in ihrer Kultur.
Leonie Heitz begleitet junge afrikanische Frauen im Kampf gegen eine Jahrhunderte alte Tradition.
Quelle: ORF

In Mauretanien werden junge Frauen immer noch nach einer Jahrhunderte alten Tradition gemästet. Denn nur eine sehr wohlgenährte Frau gilt als schön und hat damit gute Chancen, einen Ehemann zu finden. Um die 9.000 Kalorien täglich müssen Mädchen zu sich nehmen, mehr als viermal so viel wie eine durchschnittliche Erwachsene, erfährt Leonie Heitz auf ihrer Reise durch das Land im Nordwesten Afrikas.

Eine Tradition, gegen die sich Frauen vor allem in der Hauptstadt immer öfter zur Wehr setzen, die aber auch in einer "adaptierten Form" weiterlebt: Gewichtszunahme durch Medikamente, mit schweren gesundheitlichen Folgen für die Mädchen.

Das Bild zeigt eine schneebedeckte Straße in einer arktischen Umgebung, umgeben von hohen, schmalen Pinienbäumen, die im Hintergrund zu sehen sind. Auf der Straße fahren zwei Personen auf Schneemobilen. Die Person auf dem linken Schneemobil trägt eine braune Jacke und eine blaue Mütze, während die Person auf dem rechten Schneemobil dunkel gekleidet ist. Hinter ihnen bewegt sich eine Gruppe von Rentieren, die auf der Straße verläuft. Der Himmel ist grau und es scheint, als wäre es bewölkt und kalt. Der Schnee liegt dick auf den Seiten der Straße und es gibt Stellen, wo er zu Bänken aufgetürmt ist. Die Szene vermittelt eine ruhige, natürliche Atmosphäre in einer ländlichen und traditionellen Umgebung.
Nur mehr wenige Sami können nach ihren alten Traditionen leben.
Quelle: ORF

Die schwedische Arktis ist eine praktisch menschenleere Gegend. Jahrtausende lang leben dort nur die Sami. Ein indigenes Volk, dessen Lebensweise eng verwurzelt ist mit dem Land und seinen Tieren, den Rentieren. Leon Hoffmann-Ostenhof begleitet Henrik Andersson, einen Rentierhirten, bei der Arbeit und lernt seine Familie kennen. (Bild ganz oben)

Nur mehr wenige Sami können nach ihren alten Traditionen leben, denn Schwedens Ausbau der grünen Energie zerstört das Weideland der Rentiere. Es ist ein Kampf um den Erhalt der Traditionen eines ganzen Volkes geworden, denn Lebensweise und Sprache der Sami drohen zu verschwinden.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.