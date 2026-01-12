Hauptnavigation

  4. All about Love. Geschichten von der Liebe
Das Bild zeigt eine Hochzeitsfeier in einem festlichen Moment. Zwei Personen, ein Bräutigam und eine Braut, stehen in der Mitte und lächeln. Der Bräutigam trägt einen eleganten Anzug mit einer Fliege und hat Geldscheine über die Brust drapiert. Die Braut trägt ein traditionelles, bunt verziertes Kleid mit Blumenmustern und hat ebenfalls Geldscheine an ihrer Kleidung angebracht. Sie trägt eine weiße Kopfbedeckung, die auf Hochzeitsbräuche hinweist. Im Hintergrund ist eine dekorierte Kulisse mit großen, weißen Stoffbahnen und einem goldenen Schriftzug „HM“ sichtbar. Zudem sind künstliche Blumenarrangements zu sehen, die den Raum festlich schmücken. Die Umgebung hat eine farbige Beleuchtung, die dem Ambiente eine warme und feierliche Atmosphäre verleiht. Rechts von den beiden Hochzeitsgästen steht ein älterer Herr, der ebenfalls lächelt und in einem schwarzen Mantel gekleidet ist. Der Boden ist gefliest. Das Bild vermittelt die fröhliche Stimmung einer traditionellen Hochzeit und zeigt die kulturellen Bräuche, die mit solchen Feierlichkeiten verbunden sind.

All about Love. Geschichten von der Liebe

Am 14. Februar heißt es wieder "Love is in the Air". Glaubt man diversen Umfragen, dann ist der Valentinstag für mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher wichtig.

19.02.2026
23:40 - 00:15 Uhr

Was bedeutet der Tag der Liebe für sie? Ist es eine lieb gewonnene Tradition mit ihrer Liebsten Essen zu gehen oder gehören sie zu jenem Pärchen-Typ, für den der Tag zur Geschäftemacherei verkommen ist? Unbestritten ist aber, viele Menschen denken gerade an diesem Tag über die Liebe nach. Die "WeltWeit"-Reporter haben das zum Anlass genommen, sich die unterschiedlichen Phasen der Liebe genauer anzuschauen.

Das Bild zeigt eine belebte Straßenszene in New York City, insbesondere im Bereich von Times Square. Es ist Nacht, und der Boden ist nass, wahrscheinlich von einem kürzlichen Regen, was zu einem glitzernden Reflexionseffekt auf dem Straßenbelag führt. Im Vordergrund steht ein Mann mit Bart und einer Mütze, der in dunkler Kleidung gekleidet ist. Er wirkt nachdenklich und schaut nach oben auf die bunten, leuchtenden Werbetafeln und Bildschirme, die mit verschiedenen Farben und Bildern beleuchtet sind. Um ihn herum stehen mehrere andere Personen, die ebenfalls auf ihre Handys schauen oder in die Richtung der Lichter blicken. Diese Personen sind divers in Bezug auf ihre Kleidung, von Winterjacken bis hin zu lässiger Freizeitkleidung. In der Mitte des Bildes sind zwei rote Klapptische und Stühle zu sehen, die typisch für die Struktur von Times Square sind, wo Menschen oft verweilen. Im Hintergrund sind hohe Gebäude sichtbar, die die Skyline von New York prägen, und es gibt Werbetafeln, die Informationen oder Werbung präsentieren. Der gesamte Bereich ist lebhaft und vermittelt eine Atmosphäre von urbanem Leben und Energie.
Korrespondent Benedict Feichtner geht in New York der Frage nach, warum die großen Dating-Apps in der Krise stecken.
Quelle: ORF

In den USA, in New York City, geht Korrespondent Benedict Feichtner der Frage nach, warum vor allem junge Frauen aus der Generation Z den Dating-Apps den Rücken kehren. Tinder, Bumble oder Hinge haben ausgedient.

"Es fühlt sich an, als ob man in einem riesigen Supermarkt nach dem perfekten Produkt sucht - aber keiner ist wirklich interessiert am Kaufen", sagt die 25-jährige Gabriel Generally im Interview.

In ihrem Comedy-Programm geht es oft um modernes Dating, denn Beziehungen werden heute oft nur als Option gesehen - eine Option, die viele bewusst ablehnen.

In Bulgarien ist Korrespondent Ernst Gelegs Gast auf einer traditionellen Pomak-Hochzeit (Bild ganz oben). Pomaken sind Bulgaren muslimischen Glaubens. Ursprünglich waren sie Christen, sind aber während der Herrschaft des Osmanischen Reiches zum Islam konvertiert. Die Pomaken zeigen, dass man Hochzeiten auch ohne einen Tropfen Alkohol ausgelassen feiern kann.

Tradition wird großgeschrieben: der klassische Hochzeitsmonat ist nicht der Mai, sondern der Februar. Gefeiert wird in bunten Kleidern, mit vielen Blumen, reichhaltigem Essen, viel Musik und Tanz auf dem Hauptplatz des Dorfes.

Das Bild zeigt eine Straßenszene in London. Im Vordergrund befinden sich zwei Personen, die ein Gespräch führen. Die erste Person ist ein Mann, der eine schwarze Lederjacke mit Nieten, schwarze Hose und schwarze Schuhe trägt und eine schwarze Mütze aufhat. Die zweite Person ist eine Frau in einem langen, schwarzen Mantel mit einem grauen Schal und blauen Jeans. Im Hintergrund ist das "Charlotte Street Hotel" zu sehen, ein Gebäude mit hellgrünem Mauerwerk und weißen Streifenmarkisen über den Fenstern. Es gibt eine Reihe von Tischen und Stühlen vor dem Hotel, die darauf hinweisen, dass es ein Restaurant gibt. Am Straßenrand steht ein schwarzes Londoner Taxi. Im Bild ist auch ein Kameramann zu sehen, der seine Kamera auf einem Stativ platziert hat, um das Interview aufzuzeichnen. Es scheint, als ob der Mann beim Interview eine Art Love Coach ist, während die Frau wahrscheinlich die Korrespondentin ist.
Korrespondentin Sophie Roupetz in London im Gespräch mit dem beliebtesten Mann auf der Dating App Tinder: Stefan-Pierre Tomlin hilft gebrochenen Herzen als Love Coach.
Quelle: ORF

London wird "Scheidungshauptstadt der Welt" genannt, vor allem, weil englische Gerichte relativ schnell ein Urteil fällen und Ehefrauen großzügigere Entschädigungen zusprechen als anderswo.

Korrespondentin Sophie Roupetz trifft die britische Top-Anwältin Sandra Davis, in der Boulevardpresse gerne als "Bienenkönigin der Londoner Scheidungsszene" bezeichnet, weil sie die Scheidung von Prinzessin Diana und dem heutigen König Charles mitbetreut hat.

Und sie spricht mit Gilly Da Silva, die ihren eigenen Trennungsschmerz nach der Scheidung in ein erfolgreiches Geschäftskonzept verwandelt hat: sie arbeitet als sogenannte "Divorce-Doula" und nimmt ihre KlientInnen auf eine transformative Reise mit. Bisher war der Job einer "Doula" nur als nichtmedizinische Helferin rund um die Geburt bekannt.

