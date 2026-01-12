All about Love. Geschichten von der Liebe

Korrespondentin Sophie Roupetz in London im Gespräch mit dem beliebtesten Mann auf der Dating App Tinder: Stefan-Pierre Tomlin hilft gebrochenen Herzen als Love Coach.

Quelle: ORF

London wird "Scheidungshauptstadt der Welt" genannt, vor allem, weil englische Gerichte relativ schnell ein Urteil fällen und Ehefrauen großzügigere Entschädigungen zusprechen als anderswo.



Korrespondentin Sophie Roupetz trifft die britische Top-Anwältin Sandra Davis, in der Boulevardpresse gerne als "Bienenkönigin der Londoner Scheidungsszene" bezeichnet, weil sie die Scheidung von Prinzessin Diana und dem heutigen König Charles mitbetreut hat.



Und sie spricht mit Gilly Da Silva, die ihren eigenen Trennungsschmerz nach der Scheidung in ein erfolgreiches Geschäftskonzept verwandelt hat: sie arbeitet als sogenannte "Divorce-Doula" und nimmt ihre KlientInnen auf eine transformative Reise mit. Bisher war der Job einer "Doula" nur als nichtmedizinische Helferin rund um die Geburt bekannt.