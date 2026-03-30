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Island: Lena Hager nimmt in Island an einer traditionellen Völva-Zeremonie teil.

Gesellschaft

Aberglaube. Zwischen Kulturgut und Geschäftemacherei

Rund um den Jahreswechsel gibt es zahlreiche Rituale und Glücksbräuche - und was bedeuten sie in unserer heutigen Welt?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.04.2026
23:50 - 00:25 Uhr

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WeltWeit

Wir verschenken Kleeblätter, Rauchfangkehrer oder Glücksschweinchen, deuten die Zukunft beim Wachsgießen und auch die Feuerwerke und Böller der Silvesternacht waren ursprünglich zum Vertreiben der bösen Geister gedacht. Aberglaube in all seinen Ausformungen gibt es in so gut wie jeder Kultur. Doch warum halten Menschen seit Jahrhunderten an Ritualen fest, deuten Zeichen oder folgen magischen Versprechen?

Welchen Platz Aberglaube in unserer modernen Welt einnimmt - zwischen Kulturgut und Geschäftemacherei - haben sich die WeltWeit-Reporter:innen angeschaut.

Island: Lena Hager nimmt in Island an einer traditionellen Völva-Zeremonie teil.
Island: Lena Hager nimmt in Island an einer traditionellen Völva-Zeremonie teil.
Quelle: ORF

In Island ist der Glaube an Elfen und Trolle fest in der Kultur der Insel verankert.

Diese menschenähnlichen Wesen leben angeblich in Felsen und Hügeln und setzen sich zur Wehr, wenn ihr Lebensraum bedroht ist.

Lena Hager trifft eine junge Frau, die als Medium mit Elfen kommuniziert und regelmäßig Zeremonien abhält.

Island: Tattoo-Artist Hertha entwirft eine einzigartige Bindrune für Reporterin Lena Hager.
Island: Tattoo-Artist Hertha entwirft eine einzigartige Bindrune für Reporterin Lena Hager.
Quelle: ORF

Während diese Bräuche für viele Isländerinnen und Isländer mittlerweile für den nostalgischen Blick zurück stehen, hat der Tourismus die alten Traditionen für sich entdeckt.

Das Angebot reicht von Souvenirs über Elfentouren bis hin zu Tattoos im Runen-Design.

Ägypten: Karim El-Gawhary zu Besuch auf einem „Zar“: Mit Tanz und Ritualen wird Kontakt zu Geistern geknüpft.
Ägypten: Karim El-Gawhary zu Besuch auf einem „Zar“: Mit Tanz und Ritualen wird Kontakt zu Geistern geknüpft.
Quelle: ORF

In Ägypten verschwimmt die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben.

Karim El-Gawhary hat die seltene Gelegenheit, einem sogenannten "Zar" beizuwohnen.

Hier wird mit speziellen Ritualen und rhythmischen Gesängen Kontakt zu den Dschinn, den Geistern aus der alten arabischen Mythologie, aufgenommen.

Ägypten: Bei Zahnschmerzen wird der Geist eines islamischen Heiligen mit Fürbitten angerufen, berichtet die Archäologin Nairy Hampikian.
Ägypten: Bei Zahnschmerzen wird der Geist eines islamischen Heiligen mit Fürbitten angerufen, berichtet die Archäologin Nairy Hampikian.
Quelle: ORF

"Es ist, als ob ich zum Psychotherapeuten gehe, nach der Sitzung fühle ich mich einfach besser", sagt eine der Teilnehmerinnen im Interview.

Im letzten verbliebenen Stadttor Kairos soll der Geist eines islamischen Heiligen wohnen.

Bei der Restaurierung sind unzählige Fundstücke zum Vorschein gekommen, die belegen, wie sehr die Menschen an seine Existenz glauben.

Italien: Delia D’Alessandro aktiviert das Cornicello für Korrespondentin Cornelia Vospernik.
Italien: Delia D’Alessandro aktiviert das Cornicello für Korrespondentin Cornelia Vospernik.
Quelle: ORF

In Italien ist Neapel die Stadt, in der der Aberglaube zu Hause ist.

Nichts geht ohne das Corno oder Cornicello, ein Amulett, das Missgunst und Neid von einem abhalten soll.

Die Einheimischen verschenken es bei jeder Gelegenheit, denn in der Stadt gilt das Motto: Es ist zwar nicht wahr, aber ich glaube daran.

Italien: Im Familienbetrieb „Cosmos“ werden Cornicelli in Handarbeit hergestellt.
Italien: Im Familienbetrieb „Cosmos“ werden Cornicelli in Handarbeit hergestellt.
Quelle: ORF

Und in der Zwischenzeit haben die Menschen auch entdeckt, dass sich mit dem Aberglauben ein gutes Geschäft machen lässt.

Cornelia Vospernik taucht ein in die Mysterien der Stadt und erfährt, dass es hier den einzigen Totenschädel mit Ohren gibt, weil er sich so viele Gebete und Fürbitten anhören muss, sagt die Überlieferung.

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