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Gesellschaft

Wein am Rhein (2)

Der Rhein erzählt viele Geschichten. Sechs Millionen Menschen leben direkt an dieser Lebensader Europas. Darunter auch Tausende Winzer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 06.10.2026

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Wein am Rhein

Wein am Rhein

Die zweiteilige Dokumentarserie «Wein am Rhein» hat eine Auslese von Schweizer Weinbauern zwischen Reichenau und Basel während eines Weinjahres besucht.

Unmittelbar nach der Weinlese begann ein neuer Zyklus eines Weinjahres. Während der kostbare Saft seit anfangs Oktober in den Fässern ruht, wurden die Reben geschnitten, die Böden bereit gemacht, neue Pflanzen gesät. Nun ist Frühling und schon rufen die Rebberge wieder. Die noch zarten Pflanzen müssen gepflegt und erlesen werden. Die ersten Tropfen werden in Flaschen gefüllt. In Reichenau führen uns Vater und Sohn von Tscharner ins Weinarchiv. 8000 Flaschen sind hier gelagert. Von jedem Jahrgang seit Beginn ihrer Tätigkeit 1976 hat es hier mindestens eine Flasche. Sichtlich stolz öffnen die beiden einen 1986er. Und sind begeistert von der Qualität.

In Eglisau steht Kim von Rotz unmittelbar vor Abschluss ihrer Ausbildung. Aufmerksam folgt sie allen Ausführungen ihres Lehrmeisters und Chefs Mathias Bechtel. Mehr als die Hälfte aller Weine werden im Laden aufgrund der Etikette gekauft. Kein Wunder, sind Peter Mössner und Peter Zadravec vom Weingut Arenenberg froh, dass das Design des neuen Weins alle Erwartungen erfüllt. Michael und Selina Leibacher dürfen ihre Weine auf einem Rheinschiff präsentieren. Die Degustation in einmaliger Kulisse wird ein voller Erfolg. Mitten in Basel am Rhein herrscht Partystimmung. Die jungen Weinproduzenten um Elias Buess lassen es an ihrem Frühlingsfest krachen.

Den Wein ins Bild gesetzt hat Dominik Hiss (Kamera) nach einer Idee von Nicole Ulrich und Marc Gieriet.

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