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Der Architekt Till Lill von Supertecture - im Hintergrund ein Haus mit Baugerüst, auf dem Arbeiter zu sehen sind.

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Bauen mit Müll, Holz und Lehm

Bauen verbraucht jede Menge Ressourcen und verursacht viel Müll. Aber es geht auch anders. Das machen zwei sehr unterschiedliche Projekte vor, die "Unkraut" begleitet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.08.2026
12:45 - 13:15 Uhr

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sendetypical unkraut

UNKRAUT

Studierende der TU München bauen einen Pavillon aus Holz und Lehm, dabei wollen sie Beton ganz vermeiden und beim Baustoff Holz Material sparen. Ein Roboter soll ihnen helfen, die Arbeit effektiv zu erledigen.

Mit Lehm zu arbeiten ist für viele Neuland. Und auch wenn bei dem Forschungsprojekt Schwierigkeiten auftauchen: Am Schluss steht der Pavillon auf dem Campus in Garching.

In Kempten soll ein altes Verwaltungsgebäude eine neue Fassade bekommen – aus dem Holz, das andere in den Container auf dem Wertstoffhof geworfen haben. Das Ziel: Bauen mit Müll, ohne dass es hinterher aussieht wie Müll. Ein gemeinsames Projekt von Supertecture, das sind Architekten, die sich für Wiederverwertung auf dem Bau einsetzen und dem Zweckverband für Abfallwirtschaft in Kempten, ZAK. Der ZAK ist der Bauherr und der Betreiber der Wertstoffhöfe im Oberallgäu.

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