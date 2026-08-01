Bauen mit Müll, Holz und Lehm

Mit Lehm zu arbeiten ist für viele Neuland. Und auch wenn bei dem Forschungsprojekt Schwierigkeiten auftauchen: Am Schluss steht der Pavillon auf dem Campus in Garching.



In Kempten soll ein altes Verwaltungsgebäude eine neue Fassade bekommen – aus dem Holz, das andere in den Container auf dem Wertstoffhof geworfen haben. Das Ziel: Bauen mit Müll, ohne dass es hinterher aussieht wie Müll. Ein gemeinsames Projekt von Supertecture, das sind Architekten, die sich für Wiederverwertung auf dem Bau einsetzen und dem Zweckverband für Abfallwirtschaft in Kempten, ZAK. Der ZAK ist der Bauherr und der Betreiber der Wertstoffhöfe im Oberallgäu.