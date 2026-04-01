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Unterfranken, der Holzbohlenpfad durch das Schwarze Moor in der Rhön bei Faldungen im Lkr. Rhön-Grabfeld. Herbstliche Stimmung, Heidekraut, vom Wind gekrümmte Kiefern.

Gesellschaft

Pioniere in Gummistiefeln – Moorschutz mit der Landwirtschaft

Moore sind ein zentraler Ansatzpunkt für den Klimaschutz in der Landwirtschaft. Entwässerte Moorböden setzen große Mengen Kohlenstoffdioxid frei.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.04.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical unkraut

UNKRAUT

Durch Wiedervernässung lässt sich das bremsen, doch klassische Landwirtschaft ist dort kaum noch möglich. Deshalb sollen Moore in Bayern und ganz Deutschland wieder vernässt werden. Projekte wie "Moorwert" im Ostallgäu erproben neue Wege.

Landwirte testen Grasernte und Beweidung auf nassen Flächen. Trotz technischer und wetterbedingter Schwierigkeiten zeigen erste Erfolge, dass Landwirtschaft und Moorschutz vereinbar sein können.

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