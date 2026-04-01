Gesellschaft
Pioniere in Gummistiefeln – Moorschutz mit der Landwirtschaft
Moore sind ein zentraler Ansatzpunkt für den Klimaschutz in der Landwirtschaft. Entwässerte Moorböden setzen große Mengen Kohlenstoffdioxid frei.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.04.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Durch Wiedervernässung lässt sich das bremsen, doch klassische Landwirtschaft ist dort kaum noch möglich. Deshalb sollen Moore in Bayern und ganz Deutschland wieder vernässt werden. Projekte wie "Moorwert" im Ostallgäu erproben neue Wege.
Landwirte testen Grasernte und Beweidung auf nassen Flächen. Trotz technischer und wetterbedingter Schwierigkeiten zeigen erste Erfolge, dass Landwirtschaft und Moorschutz vereinbar sein können.