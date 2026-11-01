Gesellschaft
Kleine Bachpaten und große Biotop-Vernetzer
Können Kindergartenkinder einen Bach retten? Können Bäume und Sträucher das Überleben von Tieren sichern? Zwei Initiativen aus Schwaben zeigen Naturschutz vor der Haustüre.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.11.2026
- 12:55 - 13:25 Uhr
Der Kindergarten in Holzheim hat die "Bachpatenschaft" übernommen. Eine Hecke aus Altholz schafft Lebensraum für Tiere, Weidenstecklinge sollen Schatten spenden und dem Dorfbach wieder zu mehr Leben verhelfen.
Unterstützung bekommt die Gruppe vom Bauhof der Gemeinde und vom Landratsamt, dessen Umweltexperten den Kindern die Zusammenhänge rund um den Bach näherbringen.
In Niederraunau bei Krumbach sorgt Bernhard Bacherle in seiner Freizeit für mehr Struktur in ausgeräumten Landschaften: Mit Freunden pflanzt er Säume, Streifen aus Bäumen und Sträuchern, die dem Artenschutz dienen und vor Bodenerosion schützen. Von der Standortsuche über das Einverständnis der Eigentümer und Förderanträge bis zum Besorgen der Pflanzen engagiert sich Bacherle aus Überzeugung. Er sagt: Das kann jeder, man muss nur mit den Leuten reden.