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Kreuzotterexperte Paul Hien mit einer Kreuzotter - der einzigen bayerischen Giftschlange

Gesellschaft

Kreuzotter, Kammmolch & Co – Im Einsatz für den Artenschutz

Der niederbayerische Artenschützer, ehemalige Tierfilmer und Kreuzotter-Experte Paul Hien widmet sich mit außergewöhnlichem Engagement der Rettung bedrohter Amphibien- und Reptilienarten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.11.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical unkraut

UNKRAUT

In seinem Garten nahe Straubing hat der gelernte Schreiner das größte begehbare Kreuzottergehege Bayerns sowie eine große Teichanlage für Molche aufgebaut. Von hier aus unterstützt er im Auftrag der Regierung von Niederbayern Wiederansiedlungsprojekte.

Im Auftrag der Höheren Naturschutzbehörde kartiert er Kreuzottervorkommen im Böhmerwald. Dazu fängt er die Giftschlangen von Hand und dokumentiert sie über deren individuelles Kopfschuppenmuster. So ist eine "Foto-Kartei" mit inzwischen über 600 erfassten Kreuzottern entstanden, die Rückschlüsse auf Größe und Stabilität der Populationen erlaubt und zudem der weiteren Erforschung der Kreuzotter dient.

Auch andere Arten profitieren von seinem Einsatz. Als ein Wassergraben mit hunderttausenden Grasfroschkaulquappen zu versiegen drohte, organisierte Hien eine Rettungsaktion und pumpte tausende Liter Wasser in das Gewässer – auf eigene Kosten, aus Verantwortung für die letzte reproduzierende Grasfroschpopulation der Umgebung. Für die Gelbbauchunke legt er temporäre, fischfreie Kleingewässer an, die er jährlich neu befüllt.

Die Unkraut Reportage "Kreuzotter, Kammmolch & Co – Im Einsatz für den Artenschutz" zeigt, wie Paul Hien wissenschaftliche Grundlagenforschung mit Einsatz im Gelände verbindet und wie viel eine einzelne engagierte Person für die Artenvielfalt vor der Haustür leisten kann.

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