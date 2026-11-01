Im Auftrag der Höheren Naturschutzbehörde kartiert er Kreuzottervorkommen im Böhmerwald. Dazu fängt er die Giftschlangen von Hand und dokumentiert sie über deren individuelles Kopfschuppenmuster. So ist eine "Foto-Kartei" mit inzwischen über 600 erfassten Kreuzottern entstanden, die Rückschlüsse auf Größe und Stabilität der Populationen erlaubt und zudem der weiteren Erforschung der Kreuzotter dient.



Auch andere Arten profitieren von seinem Einsatz. Als ein Wassergraben mit hunderttausenden Grasfroschkaulquappen zu versiegen drohte, organisierte Hien eine Rettungsaktion und pumpte tausende Liter Wasser in das Gewässer – auf eigene Kosten, aus Verantwortung für die letzte reproduzierende Grasfroschpopulation der Umgebung. Für die Gelbbauchunke legt er temporäre, fischfreie Kleingewässer an, die er jährlich neu befüllt.



Die Unkraut Reportage "Kreuzotter, Kammmolch & Co – Im Einsatz für den Artenschutz" zeigt, wie Paul Hien wissenschaftliche Grundlagenforschung mit Einsatz im Gelände verbindet und wie viel eine einzelne engagierte Person für die Artenvielfalt vor der Haustür leisten kann.