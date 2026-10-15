Invasive Arten: Zerstörer oder Mitbewohner?

Ein engagierter Vogelschützer tüftelt deshalb seit Jahren an waschbärsicheren Nistkästen. Ein Jäger erlebt, wie Waschbären Kröten und Frösche an einem von ihm betreuten Biotop plündern. Er schießt und fängt Waschbären deshalb in Fallen. Beide erleben Hürden und Erfolge bei ihren Bemühungen für den Artenschutz.



In Oberbayern erobern Quaggamuscheln einen berühmten See nach dem anderen. Am Chiemsee überwuchern sie schon alles unter Wasser. "Unkraut" trifft einen Berufsfischer, der die Muscheln mitverantwortlich macht für die drastischen Verluste bei seinen wichtigsten Fischen, den Renken. Er sieht seine Existenz bedroht. Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München tauchen und schnorcheln deshalb - gemeinsam mit der Wasserwacht - im See: Sie erforschen, nach welchen Gesetzen die Muscheln sich ausbreiten und was sie stoppen könnte.