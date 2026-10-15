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Im Vordergrund der Vogelschützer Friedhelm Dittmar, der im Münchner Tierpark Hellabrunn "waschbärsichere" Nistkästen testet. Im Hintergrund ein Waschbär, der sich an einem Vogelhäuschen zu schaffen macht.

Gesellschaft

Invasive Arten: Zerstörer oder Mitbewohner?

Invasive Tiere und Pflanzen stören empfindliche Ökosysteme. Doch wie sehr sie die Artenvielfalt wirklich bedrohen und was man dagegen tun kann - darauf gibt es keine einfachen Antworten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.10.2026
12:52 - 13:21 Uhr

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sendetypical unkraut

UNKRAUT

Das zeigt die Reportage "Invasive Arten: Zerstörer oder Mitbewohner?" am Beispiel von Waschbären und Quaggamuscheln. Vor allem im Norden Bayerns, in Unterfranken, breiten sich Waschbären rasant aus. Sie sind Allesfresser und erbeuten mühelos Vögel und Amphibien.

Ein engagierter Vogelschützer tüftelt deshalb seit Jahren an waschbärsicheren Nistkästen. Ein Jäger erlebt, wie Waschbären Kröten und Frösche an einem von ihm betreuten Biotop plündern. Er schießt und fängt Waschbären deshalb in Fallen. Beide erleben Hürden und Erfolge bei ihren Bemühungen für den Artenschutz.

In Oberbayern erobern Quaggamuscheln einen berühmten See nach dem anderen. Am Chiemsee überwuchern sie schon alles unter Wasser. "Unkraut" trifft einen Berufsfischer, der die Muscheln mitverantwortlich macht für die drastischen Verluste bei seinen wichtigsten Fischen, den Renken. Er sieht seine Existenz bedroht. Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München tauchen und schnorcheln deshalb - gemeinsam mit der Wasserwacht - im See: Sie erforschen, nach welchen Gesetzen die Muscheln sich ausbreiten und was sie stoppen könnte.

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