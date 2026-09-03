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Nach dem Feuer: Nationalpark Böhmische Schweiz 2023

Gesellschaft

Nationalparks – Brandherde und Naturparadiese?

Klimawandel, Dürre und Waldbrände setzen Europas Nationalparks unter Druck. Der Film zeigt am Beispiel der Sächsisch-Böhmischen Schweiz den Konflikt zwischen Naturschutz und Sicherheit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.09.2026
12:48 - 13:17 Uhr

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sendetypical unkraut

UNKRAUT

Das Ehepaar Hrdlička verlor 2022 sein Haus und kritisiert fehlende Eingriffe. Gleichzeitig entwickeln Experten wie Louis Georgi und Jaroslav Hocko neue Strategien zur Brandbekämpfung. Forciert durch den Klimawandel geraten Nationalparks in Europa unter Druck.

Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und immer heftigere Waldbrände verschärfen einen grundlegenden Konflikt: Schützen Nationalparks die Natur – oder gefährden sie auch die Menschen, die in und mit ihr leben?

Die Reportage führt in das deutsch-tschechische Grenzgebiet. Dort spitzt sich der Konflikt in den benachbarten Nationalparks Sächsische und Böhmische Schweiz zu. Im tschechischen Grenzort Mezná trifft "Unkraut" das Ehepaar Hrdlička, dessen Haus 2022 durch einen großen Waldbrand zerstört wurde. Verlust, Angst und Wut prägen ihren Blick auf den Nationalpark. Für sie ist klar: Zu wenig Brandvorsorge und große Mengen abgestorbenen Holzes haben das Feuer begünstigt. Dem gegenüber steht der Auftrag der Nationalparks, die Natur weitgehend sich selbst zu überlassen – bei gleichzeitiger Verantwortung für die Sicherheit der Menschen.

Die Waldbrandexperten der Nationalparks, Louis Georgi und Jaroslav Hocko, arbeiten grenzüberschreitend zusammen. Sie entwickeln Strategien zur Früherkennung und Bekämpfung von Bränden, koordinieren Einsatzwege und setzen zunehmend auf Drohnen. Zwischen diesen Positionen stehen Ranger wie Frank Strohbach, die Tiere und Pflanzen schützen, Besucher sensibilisieren und Brandrisiken minimieren. Kritiker wie der Kartograph Rolf Böhm fordern hingegen mehr Eingriffe. Doch wie belastbar sind diese Strategien? Als im Frühjahr 2026 erneut ein Brand im Nationalpark Böhmische Schweiz ausbricht, steht Brandschützer Jaroslav Hocko mit seinem Team vor der nächsten Bewährungsprobe.

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