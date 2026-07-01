Wem gehört unser Wasser?

Denn das gute Wasser liegt in nur vier bis 20 Metern Tiefe. Sein Quellbauerhandwerk lebt wieder auf, in moderner Form: Benedikt Scharpf hat sich darauf spezialisiert, das oberflächennahe Wasser zu "fassen" also es tief im Berg zu finden, zu filtern und zu einer Quelle zu bündeln. Diese Handwerkskunst ist selten geworden. Dafür braucht es Erfahrungswissen und beim Öffnen eines Wasserhangs viel Feingefühl im Umgang mit dem Bagger. Wir begleiten den Quellbauer bei einer Quellsanierung in Altusried und bei ehrenamtlichen Wasserbewegten in Huttenwang.



Die Stadt Treuchtlingen sitzt auf einem Jahrtausende alten "Schatz". Einem Reservoir wertvollen Tiefengrundwassers. Aus dem sogenannten überdeckten Sandsteinkeuper wird zunehmend Tiefengrundwasser gefördert – nur die Treuchtlinger selbst haben nichts davon. Dabei entnehmen sogar die Nachbargemeinden Wasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung und die Firma Altmühltaler, die zu Aldi Nord gehört, fördert aus Brunnen in Treuchtlingen das Tiefengrundwasser für Mineralwasser. Die Bürgerinnen und Bürger in Treuchtlingen dagegen bekommen ihr Wasser per Fernleitung aus dem Lechmündungsgebiet.



Vor Ort wächst der Widerstand. Initiativen wie die "Wassergruppe Treuchtlingen" und der Verein "Guter Grund" fordern strengere Regeln für die Wasserentnahme: transparente Verträge, eine Begrenzung industrieller Entnahmen und den Vorrang für Trinkwasser. Mit Kampagnen versuchen sie Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wir begleiten die Bürgerinitiative bei ihrem Vorhaben, den Treuchtlinger Bürgerinnen und Bürgern ihr Wasser zu schenken.



Ob das feinfühlige Freilegen eiszeitlicher Wasserrinnen im Allgäu oder der lautstarke Protest gegen den Ausverkauf des Tiefengrundwassers in Treuchtlingen – beide Orte machen klar: Wasser ist keine unerschöpfliche Handelsware, sondern ein sensibles Gut.