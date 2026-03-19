Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. UNKRAUT
  4. Teil Dir 'ne Kuh – Faires Fleisch aus dem Hunsrück
Kühe auf der Alm.

Gesellschaft

Teil Dir 'ne Kuh – Faires Fleisch aus dem Hunsrück

Entstanden ist die Geschäftsidee von Tim Inboden und Julian Bertram an einem Grillabend. Dort wurde über die Herkunft der Ware, die Massentierhaltung und Fleischindustrie diskutiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.03.2026
12:55 - 13:25 Uhr

Mehr

sendetypical unkraut

UNKRAUT

Wäre es nicht gut, wenn ein Tier erst geschlachtet wird, wenn seine Bestandteile komplett verkauft sind, und nicht nur die Filetstücke? Das hatten sich die beiden Freunde aus Dickenschied im Hunsrück damals gefragt und schließlich „Heimeat“ gegründet.

Unter dem Motto „100 Prozent Verwertung. 0 Prozent Verschwendung“ vermarkten sie das Fleisch von Weiderindern und Strohschweinen aus der Region im Internet. Alles bleibt in ihren Händen: Tim, der gelernte Metzger, zieht die Rinder selbst auf, schlachtet und verwurstet. Von der Weide zum Schlachtraum sind es nur wenige Meter. Marketingexperte Julian sorgt für die Vermarktung des nachhaltigen Fleischs. Die Kunden kommen aus ganz Deutschland und schätzen es, genau zu wissen, was da auf ihrem Teller landet.

Gerne würden sie auch Hühnerfleisch bei „Heimeat“ ordern. Und deshalb suchen Tim und Julian jetzt nach einem Züchter in der Nachbarschaft, der zu ihrem Konzept passt. Gar nicht so einfach…

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.