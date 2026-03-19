Unter dem Motto „100 Prozent Verwertung. 0 Prozent Verschwendung“ vermarkten sie das Fleisch von Weiderindern und Strohschweinen aus der Region im Internet. Alles bleibt in ihren Händen: Tim, der gelernte Metzger, zieht die Rinder selbst auf, schlachtet und verwurstet. Von der Weide zum Schlachtraum sind es nur wenige Meter. Marketingexperte Julian sorgt für die Vermarktung des nachhaltigen Fleischs. Die Kunden kommen aus ganz Deutschland und schätzen es, genau zu wissen, was da auf ihrem Teller landet.



Gerne würden sie auch Hühnerfleisch bei „Heimeat“ ordern. Und deshalb suchen Tim und Julian jetzt nach einem Züchter in der Nachbarschaft, der zu ihrem Konzept passt. Gar nicht so einfach…