Stein statt Baum: Wie viel Natur zerstören wir für den Kiesabbau?
Die Bauindustrie braucht jedes Jahr viele Millionen Tonnen Kies und Sand. Denn das sind wichtige Bestandteile von Beton. „Unkraut“ fragt, wie viel Naturschutz die Kiesindustrie zulässt.
Die Reportage begleitet unter anderem eine Bürgerinitiative im niederbayerischen Vilshofen, die mit dem Slogan „Wald ist wichtiger als Kies“ versucht, ein neues Abbaugebiet zu verhindern.
