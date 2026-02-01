Hauptnavigation

Mehr Strom von der Sonne: Bürger packen’s an

Bayern ist Spitzenreiter in Sachen Solarstrom-Ausbau. Dennoch: um die Klimaziele der Staatsregierung zu erreichen, müsste mehr getan werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.02.2026
12:45 - 13:15 Uhr

UNKRAUT

Die Reportage zeigt Menschen, die den Solarausbau in Bayern voranbringen wollen. In der Stadt und auf dem Land.

So plant eine Hausgemeinschaft in der Stadt Nürnberg ein ungewöhnliches Projekt: Auf dem Flachdach ihres Mehrfamilienhauses wollen sie mit Unterstützung von Profis selbst ihre Photovoltaikanlage installieren. Der Film zeigt, mit welchen Herausforderungen sie dabei konfrontiert sind.

Auch wenn in den bayerischen Städten noch viele Dächer frei sind: Laut Experten braucht es auch Photovoltaikanlage in der Landschaft, um die Ausbauziele zu erreichen. Im Oberland haben sich Bürger zu einer Energiegenossenschaft zusammengeschlossen. Sie versuchen, Flächeneigentümer, wie Landwirte, für ihre Idee zu gewinnen. Große Agri-Photovoltaikanlage sollen Landwirtschaft und Energieerzeugung in Einklang bringen.

Diese Pläne erzeugen auch Widerstände. Klimafreundliche Stromerzeugung mit Solarmodulen erfährt in der Bevölkerung zwar grundsätzlich viel Akzeptanz. Es gibt vor Ort aber auch Bedenken. Insbesondere, wenn es um das Landschaftsbild geht. Es kommen Bürger zu Wort, die versuchen, diese Hürden zu überwinden. Wird es gelingen, breite Zustimmung für Solarstrom-Erzeugung im Voralpenland zu bekommen?

