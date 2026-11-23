Gesellschaft
Streets of Berlin (4/4) – Die Schönhauser Allee
Nur wenige Straßen in Berlin sind so bekannt, beliebt und belebt wie die Schönhauser Allee: Einkaufsstraße, Fressmeile, Kulturhotspot und Partylocation.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 16:30 - 17:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die Schönhauser ist angesagt, ein Ort zum Shoppen und fürs Nachtleben. Eine Straße, die eigentlich nie zur Ruhe kommt. Beständig lärmend fließt der Verkehr: Fahrräder, Autos, Straßenbahnen – und oben donnert die Untergrundbahn.
Die Bahnhöfe "Eberswalder Straße" und "Schönhauser Allee" kennt nahezu jeder Tourist, kennt jede Nachteule. Drei Kilometer Prenzlauer Berg, drei Kilometer pulsierendes Leben.
Lillemor Mallau, Eventmanagerin, Aktivistin und Networkerin, verbindet Geschäftsleute, Kulturschaffende und Anwohner und versucht Projekte anzuschieben, die die Schönhauser noch schöner machen. Der Musiker und Kulturmanager Sören Birke kam Ende der 1980er-Jahre nach Berlin und besetzte eine Wohnung in der Schönhauser Allee. Seit über zwei Jahrzehnten managt er das "Kesselhaus" und die "Alte Kantine" in der Kulturbrauerei. Svetlana Müller, geboren in St. Petersburg, ist Vorsitzende der "PANDA Platforma", einem Verein für politische Diskussion und kulturellem Austausch für viele Menschen mit Osteuropa-Bezug. Sie und ihr Team organisieren Ausstellungen, Kunstevents, Theateraufführungen, Lesungen und Konzerte.
"Streets of Berlin" erzählt von den Straßen der Stadt und den Menschen, die in ihnen arbeiten, wohnen und leben. Es sind Alltagsbeobachtungen, persönliche Geschichten und der Blick auf die Veränderungen der Straßen in den vergangenen Jahrzehnten. Eine Hommage an die Stadt und die Menschen, die sie ausmachen und prägen.