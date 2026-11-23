Gesellschaft
Streets of Berlin (3/4) – Die Kantstraße
Ob chinesisch, japanisch, thailändisch, kantonesisch, vietnamesisch: Die Kantstraße im Westen Berlins ist bekannt für ihre riesige Auswahl asiatischer Restaurants und Imbisse.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 15:00 - 15:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Dort treffen aber auch Traditionsorte wie das Theater des Westens und das Kant-Kino auf eine lange gewachsene Kneipenkultur: Die "Paris Bar", das "Schwarze Café" und der "Zwiebelfisch" erzählen Geschichten einer lebendigen Bar- und Kneipenszene.
Vom Breitscheidplatz bis zum Charlottenburger Amtsgericht ist die Kantstraße auf ihren 2,5 Kilometern ein Mikrokosmos der Großstadt. Marie Philipp hat lange in der Kantstraße gewohnt. Neben dem Kant-Kino. Dort arbeitet die ausgebildete Schauspielerin heute als Eventmanagerin und organisiert jeden Montag die beliebte Sneak-Preview. Eine Überraschungsvorstellung, bei der das Publikum vorher nicht weiß, welcher Film gezeigt wird. Das Kant-Kino ist eines der ältesten Kinos der Stadt. 1912 wurde es als Kant-Lichtspiele eröffnet.
Einen genauso traditionsreichen Laden haben Vianney Lancres und Jannis Lucian Groh wiederbelebt: die Parfümerie Harry Lehmann. "Parfüm nach Gewicht" hieß früher der Werbeslogan. Heute werden die selbst kreierten Düfte nicht mehr abgewogen, sondern in Millilitern abgefüllt.
Wenn die Nacht kommt, ändert sich der Rhythmus der Kantstraße: Für Antonia Henkemeier geht dann das Leben erst richtig los – sie ist im Nebenjob Kellnerin im "Schwarzen Café", einer Institution in der Kantstraße.
"Streets of Berlin" erzählt von den Straßen der Stadt und den Menschen, die in ihnen wohnen, leben und lieben. Es sind Alltagsbeobachtungen, persönliche Geschichten und der Blick auf die Veränderungen der Straßen in den vergangenen Jahrzehnten. Eine Hommage an die Großstadt und die Menschen, die sie ausmachen und prägen. Ein manchmal auch nostalgischer Streifzug durch die Straßen der Stadt.