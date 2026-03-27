Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Stolperstein
  4. Sternenkinder – Wenn Eltern Waisen werden

Gesellschaft

Sternenkinder – Wenn Eltern Waisen werden

Für werdende Mütter und Väter gibt es kaum eine schlimmere Vorstellung als diese: Das Kind, das im Mutterleib heranwächst und auf das man sich voller guter Hoffnung freut, stirbt vor, während oder kurz nach der Geburt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 26.03.2027

Mehr

Stolperstein

Stolperstein

Ein solcher Schicksalsschlag kann das Vertrauen ins Leben stark erschüttern. Oft scheint es Eltern unmöglich, den Verlust zu verkraften und in den Alltag zurückzukehren. Doch auch wenn die so genannten Sternenkinder nicht leben dürfen, hinterlassen sie bleibende Spuren in der Welt.

Christian Maier aus Niederbayern ist bayernweit bekannt als „da Huawa“ des Musikkabarett-Trios „Da Huawa, da Meier und i“.  Die erste gemeinsame Tochter von Christian und Malu sollte Greta heißen. Wenige Jahre ist es her, dass sie sich auf ihre Geburt freuten. Die Schwangerschaft verlief normal: Eine gesunde Mutter erwartete ein gesundes Kind.

In der Nacht kommen pünktlich die Wehen, doch während der Geburt wird klar: Greta lebt nicht. Das Mädchen ist bereits zwei Tage vorher verstorben – ohne erkennbaren Grund.

Trauergruppen: Hilfe für verwaiste Eltern

In der Deggendorfer Trauergruppe von Anita Hof und Barbara Kuisle wurden Malu und Christian direkt nach der Katastrophe aufgefangen. Im Verein donum vitae bieten sie Eltern von Sternenkindern einen geschützten Raum, in dem sie das Geschehene verarbeiten und sich mit anderen Betroffenen austauschen können. Für Malu und Christian war das eine große Hilfe.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.