Gesellschaft
Sternenkinder – Wenn Eltern Waisen werden
Für werdende Mütter und Väter gibt es kaum eine schlimmere Vorstellung als diese: Das Kind, das im Mutterleib heranwächst und auf das man sich voller guter Hoffnung freut, stirbt vor, während oder kurz nach der Geburt.
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- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.03.2027
Ein solcher Schicksalsschlag kann das Vertrauen ins Leben stark erschüttern. Oft scheint es Eltern unmöglich, den Verlust zu verkraften und in den Alltag zurückzukehren. Doch auch wenn die so genannten Sternenkinder nicht leben dürfen, hinterlassen sie bleibende Spuren in der Welt.
Christian Maier aus Niederbayern ist bayernweit bekannt als „da Huawa“ des Musikkabarett-Trios „Da Huawa, da Meier und i“. Die erste gemeinsame Tochter von Christian und Malu sollte Greta heißen. Wenige Jahre ist es her, dass sie sich auf ihre Geburt freuten. Die Schwangerschaft verlief normal: Eine gesunde Mutter erwartete ein gesundes Kind.
In der Nacht kommen pünktlich die Wehen, doch während der Geburt wird klar: Greta lebt nicht. Das Mädchen ist bereits zwei Tage vorher verstorben – ohne erkennbaren Grund.
Trauergruppen: Hilfe für verwaiste Eltern
In der Deggendorfer Trauergruppe von Anita Hof und Barbara Kuisle wurden Malu und Christian direkt nach der Katastrophe aufgefangen. Im Verein donum vitae bieten sie Eltern von Sternenkindern einen geschützten Raum, in dem sie das Geschehene verarbeiten und sich mit anderen Betroffenen austauschen können. Für Malu und Christian war das eine große Hilfe.