Christian und Malu mit ihren Kindern Theresa und Josef.

Sternenkinder – Wenn Eltern Waisen werden

Die Doku-Reihe "Stolperstein" porträtiert Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Handicaps, erzählt ihre Geschichte und begleitet sie in ihrem Alltag.

27.03.2026
11:45 - 12:15 Uhr

Stolperstein

Die Inklusion von Menschen mit Handicap ist der Leitgedanke der Sendung. Der "Stolperstein" will in erster Linie Mut machen und zeigt Beispiele gelungener Inklusion – setzt aber, wenn nötig, auch kritische Akzente.

