Gesellschaft
Ping Pong gegen Parkinson – Kampf um Lebensqualität
Die Doku-Reihe "Stolperstein" porträtiert Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Handicaps, erzählt ihre Geschichte und begleitet sie in ihrem Alltag.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.02.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Die Inklusion von Menschen mit Handicap ist der Leitgedanke der Sendung. Der "Stolperstein" will in erster Linie Mut machen und zeigt Beispiele gelungener Inklusion – setzt aber, wenn nötig, auch kritische Akzente.