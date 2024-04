Gesellschaft

Leben mit Krebs: Was Hoffnung und Mut macht

Jedes Jahr sterben 250.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch es gibt auch Hoffnung: Krebs ist immer besser therapierbar. Diese Ausgabe von "Stolperstein" will informieren und aufklären, mit welchen Behandlungsmethoden die Medizin derzeit gegen Krebs kämpft. Sie will auch Mut machen und an Hand von drei Beispielen zeigen, wie Betroffene positiv damit umgehen.

Datum: 26.04.2024