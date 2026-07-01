STÖCKL vom 30. Juli 2026

Privat hat sich die studierte Psychologin, die in der Türkei geboren wurde und mit zwei Jahren nach Österreich kam, nun um die österreichische Staatsbürgerschaft beworben – mit überraschend kompliziertem Ergebnis.



Sie ist Chefin der "Österreich Werbung": Astrid Steharnig-Staudinger ist damit für das touristische Gesicht, mit dem sich Österreich der Welt nach außen präsentiert, verantwortlich. Welche Bilder von Österreich kennen wir und welche müssen wir eventuell sogar neu schaffen? Darüber spricht die gebürtige Kärntnerin, die aus einer Gasthaus-Familie stammt, mit Moderatorin Barbara Stöckl.



In seiner erfolgreichen ORF-Sendung "Herrschaftszeiten" gibt Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld ab 04. August 2026 neue Einblicke hinter österreichische Schlossmauern. Im Nighttalk "STÖCKL" erzählt der zweifache Familienvater, der hauptberuflich als Pilot tätig ist, aber auch von seiner Herzensaufgabe als Kommandant des Malteser Hospitaldienstes.



Marlene Berger alias mimisglobe gilt als Shootingstar unter den Comedy-Creatorinnen Österreichs. Auf Instagram hat sie sich mit ihren Alltags-Videos im Dialekt innerhalb kürzester Zeit eine Fangemeinde von rund 115.000 Followern aufgebaut. Wie die aus dem Ort Grieskirchen stammende Oberösterreicherin ihren Spitzenamen der "Suder-Tante" bekommen hat, erklärt sie im Nighttalk, denn: "Das Sudern ist Teil unserer kulturellen Identität und etwas Verbindendes."