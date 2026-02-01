STÖCKL vom 26. Februar 2026

Außerdem erzählt er, was ihn bereits in seinem Elternhaus gesellschaftspolitisch geprägt hat.



In seiner Funktion als Präsident des Fiskalrates gilt Christoph Badelt als Wächter der österreichischen Finanzen. Als erfahrener Wirtschaftsökonom, Ex-Wifo-Chef und ehemaliger Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien wird er immer wieder in Nachrichtensendungen eingeladen, um die finanzpolitische Lage Österreichs zu erklären. Demnächst feiert der gebürtige Wiener, der privat einer besonders süßen Leidenschaft frönt, seinen 75. Geburtstag.



Als sich Journalistin & ORF-Moderatorin Teresa Vogl und Schauspielerin Lilian Klebow kennenlernten, waren sie sich schnell über ihre Begeisterung für das Lesen einig. In regelmäßigen Abständen führen sie inzwischen als Hosts durch den "Female Empowerment Buchklubs" im Wiener Museumsquartier: Es geht um Selbstermächtigung und darum, wie die feministische Revolution gelingen kann.



Nach Reisen um die Welt als Straßenmusiker, Berufsjahren als Lehrer für Sport, Wirtschaft und Psychologie, ist Boris David Seidl heute Curling-Trainer der argentinischen Nationalmannschaft. Wie es den Oberösterreicher, der einst durch einen Fernsehbeitrag auf den Geschmack des Curlings gekommen ist, ausgerechnet nach Südamerika verschlagen hat, berichtet er im Nighttalk.