STÖCKL vom 23. Juli 2026

Sie begleitet Millionen Menschen durch den Morgen: "Ö3-Wecker"-Moderatorin Gabi Hiller startete ihre Karriere beim Hitradio einst als Praktikantin. Seit 2020 ist die gebürtige Waldviertlerin Teil des Podcasts "Hawi D'Ehre", in dem sie gemeinsam mit Philipp Hansa und Paul Pizzera über Gott und die Welt plaudert. Im Sommer steht das Trio mit seinem Live-Podcast beim Kabarettfestival auf der Bühne.



Clemens Unterreiner verlor als Kind aufgrund einer Krankheit über Nacht sein Augenlicht. Ein Schicksalsschlag, der ihn zur Oper führte. Sein Sehvermögen kehrte zurück, die Liebe zur Oper blieb. Heute ist er nicht nur Österreichischer Kammersänger und Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, sondern auch Intendant der Oper Burg Gars. Heuer steht dort "Madama Butterfly" auf dem Spielplan.



Olympiasiegerin Lara Vadlau widmet sich in ihrem neuen Buch "Die Alterslüge" den Strategien für Longevity und damit der Frage, wie ein langes und gesundes Leben gelingen kann. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erklärt sie, wie wir unser Altern beeinflussen können und erzählt von ihrer Knieverletzung und ob die Olympischen Spiele 2028 für sie ein realistisches Ziel sind.



Schon als Kind begeisterte sich der renommierte Fließwasserexperte Helmut Habersack für das Element Wasser. Nach zahlreichen internationalen Stationen, unter anderem in Neuseeland und den USA, ist der gebürtige Steirer überzeugt: Wir müssen Gewässer besser verstehen, um zunehmende Extremereignisse wie Hochwasser richtig einschätzen und künftig besser bewältigen zu können.