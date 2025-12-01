Gesellschaft
STÖCKL vom 18. Dezember 2025
Die Moderatorin Barbara Stöckl steht für Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Offenheit und Neugier. Sie sucht nicht die Konfrontation, sie entdeckt den Menschen hinter der Persönlichkeit.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 18.12.2025
- 00:25 - 01:25 Uhr
Bei "STÖCKL" trifft Erfahrung auf Neues, finden große Themen unserer Zeit und die privaten Ereignisse der Gäste zu einem interessanten Ganzen zusammen.
Stab
- Moderation - Barbara Stöckl