STÖCKL vom 11. April 2024

In jungen Jahren versuchte er sich sogar als Kabarettist, wovon er im Nighttalk "STÖCKL" erzählt. Privat ist der gebürtige Steirer, der am Landestheater Tirol seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte, ein großer Fan eines anderen Steirers: mit dem Kabarettisten, Autor und Schauspieler Thomas Stipsits teilt er unter anderem den Humor und die Beginne im Fernsehen als Polizist, Sigl in "Soko Kitzbühel", Stipsits im "Wiener Tatort".



Im November ist "Kopftuchmafia", Stipsits Verfilmung seines gleichnamigen Stinatz-Krimiromans, in ORF 1 zu sehen. Zuvor - am 22. April - feiern er und Viktor Gernot mit dem neuen Kabarettprogramm "Lotterbuben" Premiere.



Gernot, der Musical, Operette und Chanson studiert hat, ist seit Jahren in der Wiener Volksoper und auf anderen Theater- und Kabarettbühnen zu sehen. Warum es ihn - anders als seine beiden Kollegen - bisher nicht öfters als Darsteller ins Fernsehen verschlagen hat, obwohl seine Anfänge dorthin zurückführen, verrät er Barbara Stöckl im persönlichen Gespräch.