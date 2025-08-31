Hauptnavigation

Wie politisch sind Gefühle, Maren Urner?

Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner findet, man sollte mehr über Gefühle sprechen, auch in der Politik. Sie fordert ein Ministerium der Liebe und mehr konstruktiven Journalismus.

Schweiz 2025
31.08.2025
09:05 - 10:05 Uhr

Gefühle sind die Grundlage unseres Handelns und Denkens, meint Maren Urner. Darum sollte sich die Politik viel stärker mit Emotionen beschäftigen.
Mit Yves Bossart spricht sie unter anderem über guten Journalismus, gefühlsbetonte Politik und Klimaschutz.

Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin, Bestsellerautorin und Professorin für Medienpsychologie in Köln. 2016 hat sie das Online-Magazin "Perspective Daily" gegründet, das erste deutschsprachige Online-Magazin für "Konstruktiven Journalismus".

Erstausstrahlung vom 16.06.24

