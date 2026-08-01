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Warum lohnt sich ein sokratisches Leben, - Agnes Callard?

Sokrates war ein radikaler Denker, so radikal, dass ihn die Athener zum Tode verurteilten. Die Philosophin Agnes Callard plädiert dafür, es ihm in seiner Wahrheitssuche gleichzutun.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.08.2026
09:05 - 10:05 Uhr

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Sternstunde Philosophie

Denn sie stimmt Sokrates zu: Nur das geprüfte Leben ist es wert, gelebt zu werden. Barbara Bleisch fragt Agnes Callard, wie ein sokratisches Leben gelingt, warum Sokrates offen war für Polyamorie und weshalb er bereit war, den Schierlingsbecher zu trinken.

Agnes Callard, Professorin für Philosophie in Chicago, verteidigt Sokrates als Vorbild für die Gegenwart: Ein gutes Leben, so ihre These, setzt voraus, dass wir es unablässig prüfen und uns unbequemen, "unzeitgemäßen" Fragen stellen. Stattdessen organisieren die meisten ihren Alltag im Viertelstundentakt und dringen nie zum tieferen Sinn des Lebens vor.

Für Callard besteht dieser in der Idee der Aspiration: dem beständigen Streben nach intellektueller Reife, die nichts mit Selbstoptimierung, aber viel mit der Einsicht in die eigene Unwissenheit und der Sehnsucht nach Wissen zu tun hat. Die gute Nachricht: Wir sind in diesem Streben nicht allein. Ganz wie Sokrates ist sie der Ansicht, dass wir nur dank des Dialogs mit anderen zu Wissen vordringen. Das menschliche Streben denkt sie bis in die intimsten Bereiche weiter: in einer "aufstrebenden Ehe" wachsen die Liebenden gemeinsam als Personen.

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