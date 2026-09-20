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Gesellschaft

Warum uns Hunde glücklich machen und Wölfe weise

Das Tier, mit dem der Mensch die engste Beziehung eingeht, ist der Hund. Was verdanken wir dieser Jahrtausende alten Partnerschaft, die mit dem Wolf begann?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.10.2026
09:05 - 10:15 Uhr

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Sternstunde Philosophie

Und warum ist der Hund für so viele heute Sinnzentrum ihres Lebens? Diesen Fragen widmet sich "Sternstunde Philosophie" im Gespräch mit dem Verhaltensforscher Kurt Kotrschal.

Lange bevor der Mensch sesshaft wurde, stieß er auf den Wolf und begann, mit ihm zu kooperieren. Daraus wurde eine bis heute dauernde Partnerschaft, in der Wölfe zu zahmen Hunden wurden. Der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal hat sein Leben der Beziehung zwischen Mensch, Hund und Wolf gewidmet. Er sagt: Ohne diese Tiere wären wir heute nicht die, die wir sind. Denn nicht nur Hunde und Menschen haben erstaunlich viel gemeinsam. Auch Mensch und Wolf sind sich viel ähnlicher als man denken würde. Wie wir mit anderen Lebewesen als Teil der Natur agieren, bestimmt ganz wesentlich, wer wir sind und sein wollen.

Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger erläutert Kurt Kotrschal, weshalb Sinn und Glück für ihn entscheidend aus der gelebten Gemeinschaft mit Tieren entstehen.

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