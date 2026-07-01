Geburtenrückgang – Gibt es bald zu wenige Menschen?

Heute leben bereits über acht Milliarden Menschen auf der Welt. Auch wenn diese Zahl derzeit weiterwächst, die Überbevölkerung ist langfristig nicht das Problem. Denn ab dem Jahr 2080 soll die Menschheit laut Berechnungen der UNO wieder schrumpfen. Mit verheerenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, warnen führende Demografen, darunter Paul Morland.



Der Brite ist ein Experte auf diesem Gebiet und warnt vor einem "demografischen Armageddon", das auch Länder wie die Schweiz langfristig nicht mit Zuwanderung werden lösen können. Ist das reine Panikmache oder eine größere Gefahr als die Klimakrise, wie Paul Morland sagt?