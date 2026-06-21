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Gesellschaft

Wie sieht die Zukunft des Sterbens aus?

In der Schweizer Gesprächssendung "Sternstunde Philosophie" diskutieren Philosophen, Wissenschaftler und Künstler Themen einer immer komplexer werdenden Welt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.07.2026
09:05 - 10:05 Uhr

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Sternstunde Philosophie

"Sternstunde Philosophie" schlägt den großen Bogen von der gesellschaftspolitischen Aktualität zu den Grundfragen der Philosophie: Wer ist wofür verantwortlich, worin besteht die menschliche Freiheit, was bestimmt unseren Lebenssinn?

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