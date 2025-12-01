Gesellschaft
Sternstunde Philosophie
In der Schweizer Gesprächssendung "Sternstunde Philosophie" diskutieren Philosophen, Wissenschaftler und Künstler Themen einer immer komplexer werdenden Welt.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 21.12.2025
- 09:05 - 10:05 Uhr
"Sternstunde Philosophie" schlägt den großen Bogen von der gesellschaftspolitischen Aktualität zu den Grundfragen der Philosophie: Wer ist wofür verantwortlich, worin besteht die menschliche Freiheit, was bestimmt unseren Lebenssinn?