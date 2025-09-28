Hauptnavigation

Globale Unordnung – Krisen ohne Ende

Kriege, Machtpolitik, Hungersnöte, autoritäre Regime, erratische Zölle: Wo man hinschaut, so scheint es gerade, ist Krise oder braut sich gleich die nächste zusammen.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 2025
Datum:
Sendetermin
28.09.2025
09:05 - 10:05 Uhr

Sternstunde Philosophie

Die Schweizer UN-Diplomatin Pascale Baeriswyl und der deutsche Politikwissenschaftler Carlo Masala ordnen ein. Moderiert wird die Sendung von Olivia Röllin.

Im Osten Europas tobt seit dreieinhalb Jahren ein Krieg. Oder seit 2014. Oder gar nicht, denn Russland spricht bekanntlich von einer "Spezialoperation". Gaza ist ein Trümmerfeld, die Bevölkerung stirbt oder ist am Verhungern, das Wort Genozid ist allenthalben zu hören. Und über die Konflikte im globalen Süden wird kaum mehr berichtet. Selbst die Schweiz, die sich einst erfolgreich aus allem raushielt, ist nun von Donald Trumps Zollpolitik betroffen. Wo man auch hinschaut: Nationalismus, Populismus und Autoritarismus sind auf dem Vormarsch.

Was geschieht hier eigentlich gerade? Und wie kam es zu dieser umgreifenden Destabilisierung? Bringen mehr Waffen weniger Krieg? Oder mehr? Und was, wenn Russland gewinnt?

Auf der Suche nach Antworten auf all diese komplexen Fragen spricht Olivia Röllin mit Carlo Masala, deutscher Politikwissenschaftler und Experte für internationale Politik, und der Schweizer UN-Botschafterin in New York Pascale Baeriswyl.

