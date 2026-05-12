Weltweit steht die Demokratie unter Druck und die Zahl der autoritären Regierungen steigt. Die zweiteilige Dokumentation "Sterbende Demokratien" geht der Frage nach, ob der liberale Pluralismus ausgedient hat.



Die Fragen, die sich für alle demokratischen Parteien Europas stellen: Sind sie in der Lage, gegen die populistische Gefahr zusammenzustehen? Können sie den Menschen in Europa ein politisches Angebot machen, das ihre Sorgen und Ängste berücksichtigt und so auch jene wieder für die liberale Demokratie zurückgewinnt, die ideologisch noch nicht ganz nach Rechtsaußen abgedriftet sind?