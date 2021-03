sonntags: Überleben im Netz - Alltag mit Smartphone

"sonntags" begleitet mitten in der Corona-Pandemie eine Familie und fragt nach ihrer Smartphone-Nutzung. Darüber hinaus wird über Menschen berichtet, die erfolgreich Apps entwickeln. In Schwerte trifft "sonntags" einen 16-jährigen Schüler, der bundesweit erfolgreich gegen Cybermobbing im Netz kämpft, nachdem er selbst erleben musste, was das bedeutet. Und überrascht haben Steffi und Ellen Radtke, zwei Pfarrerinnen, die verheiratet sind und per YouTube in ihrem Video-Blog "Anders Amen" sehr unterhaltsam darüber reden, was es bedeutet, als queeres Paar mit Kind auf einem Dorf in der Nähe von Hannover zu leben und zu arbeiten.