Für Robert Mischewski ist Sattler und Polsterer ein Traumberuf. Sogar seine ganze Familie zieht mit. Janosch Vecernjes hat den Job als Finanzmanager an den Nagel gehängt, um Messerschmied zu werden – wie sein Vater. Chiara Monteton ist Dachdeckerin und will mit ihrem Bruder den Familienbetrieb übernehmen. Und in Eberswalde arbeiten junge Menschen mit Fluchthintergrund in den Läden von Bäcker Björn Wiese. Denn er setzt auf Integration aus Überzeugung und weiß außerdem, dass Azubis im Backhandwerk eher Mangelware sind.