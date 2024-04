Slowenien Magazin vom 9. Mai 2024

Die slowenische Künstlerin Aleksandra Vajd, die heute in Prag lebt und arbeitet, gilt als eine der angesehensten und bedeutendsten Vertreterinnen der zeitgenössischen Fotografie. Mit ihren Werken möchte sie die Rahmen der Zweidimensionalität sprengen.



Das Schmiedehandwerk schien in Slowenien bereits vom Aussterben bedroht. Zum Glück gibt es Enthusiasten wie Lenart Perko, die ihm eine neue Bedeutung verleihen. Am meisten fasziniert ihn die Herstellung von Messern.



Kohle wurde in verschiedenen historischen Epochen zum Kochen und Heizen verwendet. Mit der industriellen Revolution avancierte sie zur Energiequelle Nummer eins. Im Šalek-Tal, im Nordosten des Landes, hat man schon vor mehr als 250 Jahren Kohle entdeckt. Als Beginn des Kohlebergbaus in Slowenien zählt jedoch das Jahr 1875. Damals ist man nämlich in einer Tiefe von mehr als 100 Metern auf eine dicke Braunkohlenschicht gestoßen. Von all dem zeugt heute das Slowenische Kohlebergbaumuseum.



Wenn die Weißstörche aus ihren Winterquartieren nach Slowenien zurückkehren, dann steht der Frühling vor der Tür. Mit Zählungen und Monitorings überwachen Naturschützende bereits seit 25 Jahren diese faszinierenden Vögel.