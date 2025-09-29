Hauptnavigation

Sex, Macht und Lügen

Sex, Macht und Lügen - wenn Einfluss missbraucht wird und Systeme versagen.

In der Politik

Nirgendwo können sexuelle Affären und Missbrauchsvorwürfe eine solche Sprengkraft entwickeln wie in der Politik. Die Reihe zeigt fünf Skandale, die Schlagzeilen gemacht haben.

Sex, Macht und Lügen

Hinter Glanz und Macht verbergen sich Affären, Missbrauch und Intrigen. „Sex, Macht und Lügen“ enthüllt die dunkelsten Geheimnisse aus Film, Sport, Politik und Monarchie.

