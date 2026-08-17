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Gesellschaft

Servicezeit-Reportage: Ausgerechnet - Fliegen

Warum kostet derselbe Flug für Passagiere unterschiedlich viel? Und wie schaffen es so genannte "Billigflieger" trotz steigender Preise immer wieder, mit Schnäppchen zu locken?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.09.2026

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Sendetypical servicezeit

Servicezeit

Reporter Daniel Aßmann geht in "Ausgerechnet – Fliegen" auf Spurensuche. Er blickt hinter die Kulissen des Frankfurter Flughafens, besucht die Deutsche Flugsicherung und erfährt, welche Kosten wirklich in einem Flugticket stecken.

Auf einem Flug von Frankfurt nach Wien begleitet Daniel Aßmann die Crew bei ihrer Arbeit. Außerdem erfährt er im Hauptquartier von Österreichs größter Fluggesellschaft, was eine Tankfüllung und ein neuer Reifen für einen Airbus A320 kosten und wann Flüge am günstigsten gebucht werden können.

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