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Gesellschaft

Servicezeit-Reportage: - Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks

Clever Vorkochen, smart lagern, nachhaltig genießen: Welche Methoden sparen wirklich Zeit, Geld und Lebensmittel? Und warum erlebt Einkochen gerade ein Comeback?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.09.2026

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Sendetypical servicezeit

Servicezeit

Haushaltsprofi Yvonne Willicks und Spitzenkoch Timo Böckle testen moderne und klassische Methoden zum Haltbarmachen. Sie zeigen, was Einkochen, Einfrieren oder Vakuumieren heute leisten – und worauf es dabei ankommt.

Ernährungsexpertin Isabell Heßmann gibt im großen Meal-Prep-Crashkurs Tipps für eine gesunde und alltagstaugliche Ernährung. Familie Brockers wagt den Praxistest mit Videotagebuch. Außerdem präsentiert Yvonne Willicks ihre fünf besten Tipps für mehr Ordnung, Nachhaltigkeit und Effizienz in der Küche.

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