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Gesellschaft

Servicezeit-Reportage: Der Gesundheitskompass - mit Dr. med. Esser

Eine Sucht kann nicht nur das Leben vieler Betroffener zerstören. Millionen Angehörige können in eine Abwärtsspirale aus Angst, Schuld und Überforderung geraten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 17.09.2026

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Servicezeit

Dr. med. Esser spricht mit Angehörigen und Suchterkrankten über die Folgen von Alkohol- und Spielsucht. Er zeigt, warum Familien oft mitbelastet werden und welche Hilfsangebote es für sie gibt.

Alina verlor vor zwei Jahren ihre alkoholabhängige Mutter und leitet heute eine Selbsthilfegruppe für Angehörige. Thomas erzählt, wie ihn seine Spielsucht ins Gefängnis brachte. Zudem besucht Dr. med. Esser eine Schwarzwald-Klinik mit einem bundesweit einzigartigen Konzept, das die Familie in den Mittelpunkt der Suchtrehabilitation stellt.

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