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Servicezeit-Reportage

Luxusduft oder cleveres Marketing? Nischenparfums kosten oft mehrere Hundert Euro – doch sind sie wirklich besser als die Düfte von Dior, Chanel und Co.?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.09.2026

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Servicezeit

Die Reportage "ECHT? – Luxusduft oder cleveres Marketing" blickt hinter die Kulissen der Parfumbranche. Reporter Timm Giesbers reist nach Grasse in Südfrankreich und erfährt, warum selbst teure Luxusparfums oft nur wenige Euro in der Herstellung kosten.

Ein Insider berichtet, welche Rolle synthetische Duftstoffe heute spielen und wie wenig die eigentlichen Duftöle kosten. Interne Unterlagen zeigen zudem, wie sich der Preis eines Parfums vom Hersteller bis zur Parfümerie vervielfacht. Die Reportage deckt auf, was Luxusdüfte so teuer macht – und wer daran verdient.

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