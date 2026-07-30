Gesellschaft
Servicezeit-Reportage: Der Haushalts-Check - mit Yvonne Willicks
Ob heimelig klingende Produktnamen oder ein netter Landwirt, der die Kunden direkt von der Verpackung anlächelt: Regionale Lebensmittel werden in Supermärkten beworben wie nie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.07.2026
- 12:13 - 12:43 Uhr
Dabei ist "regional" kein geschützter Begriff und der wirklich heimische Einkauf ist für Verbraucher ganz schön kompliziert. Yvonnes Willicks will es genau wissen und bittet ihren Kollegen Daniel Aßmann um einen Alltags-Check in seiner Heimat dem Ruhrgebiet.
Er macht für Yvonne die große Regional-Challenge: Zehn Produkte - so regional wie möglich einkaufen, und zwar im Supermarkt, im Discounter und auf dem lokalen Wochenmarkt. Wer hat die meisten echten regionalen Produkte zu bieten? Das Ergebnis überrascht.
Deutschland bekannteste Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks trifft Hannah Zeyßig von der Verbraucherzentrale NRW. Gemeinsam klären die beiden, woran man wirklich regionale Lebensmittel erkennt, und nehmen Produkte unter die Lupe, die vielleicht regionaler tun, als sie wirklich sind.