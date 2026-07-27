Servicezeit-Reportage: Unsere eigene Farm

Allein 10.000 Euro haben Cindy und Helmut in 15 verschiedene Sorten Biogemüse investiert. Nun ist die komplette Großfamilie beim Einpflanzen gefordert. Cindy kann sich auf ihre acht Kinder verlassen, nur Charly (1) kann noch nicht anpacken. Dieses Jahr ist die Gemüseernte ganz gut angelaufen. Aber Verschnaufen ist nicht.



Ebenso wichtig für ihren Betrieb ist die Getreideernte. Über 20 Hektar Weizen muss die Familie im richtigen Moment einholen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Reicht es am Ende für hochwertiges Mehl oder doch nur für billiges Viehfutter?



Auch bei den Schafen muss es eine Entscheidung geben. Der neue Bock ist ein Prachtexemplar. Aber noch sind sie unsicher, ob sie sich nun mehr auf die Zucht konzentrieren oder ob sie den Verkauf von Fleisch und Wurstwaren ankurbeln sollen.



"Wettlauf gegen die Zeit" erzählt von einem Hof, der mehr ist als nur ein Arbeitsplatz: ein Zuhause voller Träume, Rückschläge und kleiner Siege - und einer Großfamilie, die zusammenhält, egal wie stürmisch es wird.