Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Servicezeit
  4. Servicezeit-Reportage: Unsere eigene Farm
Sendetypical servicezeit

Gesellschaft

Servicezeit-Reportage: Unsere eigene Farm

Vor drei Jahren übernahmen Helmut (46) und Cindy (43) Ahrenhold einen Biohof in der Soester Börde. Dort leben sie mit ihren neun Kindern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.07.2026
12:14 - 12:44 Uhr

Mehr

Sendetypical servicezeit

Servicezeit

60 Hektar Land, ein kleiner Hofladen, 30 Milchschafe und der große Plan, von der Landwirtschaft zu leben. Doch die ersten beiden Erntesaisons brachten viel weniger ein, als erhofft. Dieses Jahr soll die Kehrtwende bringen.

Allein 10.000 Euro haben Cindy und Helmut in 15 verschiedene Sorten Biogemüse investiert. Nun ist die komplette Großfamilie beim Einpflanzen gefordert. Cindy kann sich auf ihre acht Kinder verlassen, nur Charly (1) kann noch nicht anpacken. Dieses Jahr ist die Gemüseernte ganz gut angelaufen. Aber Verschnaufen ist nicht.

Ebenso wichtig für ihren Betrieb ist die Getreideernte. Über 20 Hektar Weizen muss die Familie im richtigen Moment einholen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Reicht es am Ende für hochwertiges Mehl oder doch nur für billiges Viehfutter?

Auch bei den Schafen muss es eine Entscheidung geben. Der neue Bock ist ein Prachtexemplar. Aber noch sind sie unsicher, ob sie sich nun mehr auf die Zucht konzentrieren oder ob sie den Verkauf von Fleisch und Wurstwaren ankurbeln sollen.

"Wettlauf gegen die Zeit" erzählt von einem Hof, der mehr ist als nur ein Arbeitsplatz: ein Zuhause voller Träume, Rückschläge und kleiner Siege - und einer Großfamilie, die zusammenhält, egal wie stürmisch es wird.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.